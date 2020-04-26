262 test yapıldı, pozitif vaka yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 9 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 262 test yapıldığını ve yeni vaka saptanmadığını açıkladı.

Böylece bu güne kadar toplam 9009 testin yapıldığı ve en son 17 Nisan’da yeni vakaya rastlanılan ülkede, art arda 9 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmemiş oldu.

Bakan Pilli, 9 Mart’tan bu yana toplam 108 vakanın tespit edildiği ülkede halen 12 kişinin tedavisinn sürdüğünü de ifade etti.

Bugün Yapılan Test Sayısı: 262

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok