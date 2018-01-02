26 Örgüt yasa dışı ilan edildi

Bakanlar Kurulu’nca Ceza Yasası tahtında hazırlanan "Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 örgütü yasa dışı ilan eden emirnameye göre, terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan bu örgüt ve türevlerinin flamaları ve yönetici ile mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.

Terör örgütü ilan edilen örgütler şöyle: