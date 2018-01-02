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26 Örgüt yasa dışı ilan edildi

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Bakanlar Kurulu’nca Ceza Yasası tahtında hazırlanan "Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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26 Örgüt yasa dışı ilan edildi
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26 örgütü yasa dışı ilan eden emirnameye göre, terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan bu örgüt ve türevlerinin flamaları ve yönetici ile mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.

Terör örgütü ilan edilen örgütler şöyle:

  1. “PKK/Kongragel,
  2. Hizbullah,
  3. DHKP-C,
  4. IBDA-C,
  5. El Kaide,
  6. EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü),
  7. HRISI AVGİ (Altın Şafak),
  8. ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi),
  9. KEA (Helen Direniş Hareketi),
  10. Kara Tugaylar Örgütü,
  11. KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği),
  12. PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK’nın Suriye Kolu),
  13. YPG (PYD’nin Silkahlı Erkek Birliği),
  14. YPJ (PYD’nin Silahlı Kadın Birliği),
  15. YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi),
  16. PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi),
  17. IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) (DAİŞ-DEAŞ-DAESH),
  18. FETÖ/PYD (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması),
  19. HPG (PKK’nın Erkek Silahlı Birliği),
  20. YJA STAR (PKK’nın Kadın Silahlı Birliği),
  21. YPS (Halk Savunma Birliği),
  22. HPJ (PJAK’ın Kadın Silahlı Birliği)
  23. YRK (PJAK’ın Erkek Silahlı Birliği),
  24. YBŞ (Şengal Direniş Birliği),
  25. TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) ve
  26. HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi).”
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