256 test 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, korona virüs ile ilgili son durumu açıkladı. Pilli, bugün 256 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 4 yeni pozitif vakanın tespil edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, toplam 2006 test yapıldığını ve toplamda 81 pozitif vaka saptandığını, 29 hastanın taburcu edildiğini, 50 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Bakan Pilli bugün saptanan tüm vakalar temaslı vakalar olduğunu belirterekerek, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin Lapta ve Alsancak'ta belediye başkanlarıyla vaka temas takibi yaptıklarını kaydetti. Öte yandan Türkiye'den korona virüs ile ilgili ilaçlar geldi.