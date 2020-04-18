25 yaşında koronavirüse yenik düştü

İngiltere’de yaşayan ve aslen Yedidalgalı olan 25 yaşındaki Sonya Kaygan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere’de yaşayan ve aslen Yedidalgalı olan 25 yaşındaki Sonya Kaygan, koronavirüse yenik düştü. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüs kaynaklı 25 yaşındaki Sonya Kaygan’ın en geç kayıp olduğunu belirterek "Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.

Horozoğlu, yaptığı açıklama ile koronavirüs nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 70’e yükseldiğini belirtti.

Nafiya Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Çok üzgünüz...

İngiltere'de ikamet eden 25 yaşındaki canımız Sonya Kaygan koronavirüse yenik düştü. Yüreğimiz dayanmıyor artık, daha kaç can vermemiz lazım bu illete!

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e ulaştı. En genç kaybımız ise Sonya...Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin.