25 yaşında hayata veda etti

Londra’da Kıbrıslı bir Türk ailenin kızı olan ve Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun hayatını kaybetti.

Londra’da Kıbrıslı bir Türk ailenin kızı olan 25 yaşındaki Talia Tosun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen nisanda ‘Akut Lenfositik Lösemi’ teşhisi konulan ve son üç haftadır University College London Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan 25 yaşındaki Talia Tosun önceki akşam yaşamını yitirdi. Bir İngiliz şirketinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan Tosun’a geçen yıl kemik iliği nakli için yardım kampanyası düzenlenmişti. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlar’dan yardım beklenen kampanyaya ilginin yoğun olmasına rağmen uygun ilik bulunamamıştı. Hayatının baharında yaşama veda eden Tosun’un, önümüzdeki günlerde Londra’da toprağa verileceği kaydedildi.