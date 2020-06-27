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246 test sonucu pozitif vaka yok

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246 test sonucu pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 246 olduğunu ve  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

27 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 246.

Bugün saptanan pozitif vaka yok.

İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 37 bin 116.

Toplam vaka sayısı 108.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 104.

Tedavisi devam eden vaka yok.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.

Yoğun bakımda yatan hasta yok"

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