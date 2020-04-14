banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
10 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
30 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
87 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
73 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
109 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
121 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
33 0
banner440

24 saatte 54 kişi sokakta yakalandı

banner27

Bire günde 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi

24 saatte 54 kişi sokakta yakalandı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 - 14 Nisan (saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi.
Polis açıklamasında, bir işyerinin de yasağa rağmen açık bulunduğu belirtilerek, bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.