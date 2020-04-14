24 saatte 54 kişi sokakta yakalandı

Bire günde 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 - 14 Nisan (saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi.

Polis açıklamasında, bir işyerinin de yasağa rağmen açık bulunduğu belirtilerek, bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.

