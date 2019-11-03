2,4 milyon TL’lik yol onarımı

Lefkoşa-İskele yolunun Ercan Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki bölümünde bakım-onarım çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Etaplar halinde yapılacak çalışmalar sonucunda söz konusu yoldaki hasar gören bölümler ve çökmeler tamir edilecek.

Hava koşullarının elverişli olması halinde en fazla 2 ay sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında 5 bin 700 ton asfalt ile yaklaşık 41 bin metrekare alan yamalanacak, termoplastik boya ile yol çizgileri çekilecek.

Yolun bakım onarım çalışmaları 2,4 milyon TL’ye mal olacak.