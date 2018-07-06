banner107
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
14 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
54 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
184 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
335 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
73 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
99 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
47 0
banner82
banner147

24 köyde telefonlar 8 saat kesik olacak

banner27

24 köyde telefonlar 8 saat kesik olacak
banner137

Telekomünikasyon Dairesi, yarın altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon (ses ve internet) hizmeti veremeyeceğini duyurdu. 
Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 08.00-16.00 saatleri arasında şu bölgelere hizmet verilemeyeceği belirtildi: 
“Geçitkale Bölgesi: Çamlıca, Sütlüce, Gönendere, Akova, Yıldırım. Dörtyol Bölgesi: Muratağa, Sandallar, Alaniçi, Pirhan, Korkuteli, Nergisli. Mallıdağ Bölgesi: Yamaçköy, Tirmen. Tatlısu Bölgesi: Küçükerenköy. Beyarmudu Bölgesi: Pile. Akdoğan Bölgesi: İnönü, Türkmenköy, Vadili, Çayönü, Köprü ve Güvercinlik köyleri.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.