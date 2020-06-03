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238 test yapıldı, pozitif vaka tespit edilmedi

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238 test yapıldı, pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 238 olduğunu ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  bugün Covid-19 genel durumu  şöyle: 
“Bugün yapılan test sayısı 238. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 32 bin 466. toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok”

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