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21 şehide 45 yıl sonra cenaze töreni

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Muratağa’da 14 Ağustos 1974 tarihinde toplu olarak hunharca katledilen ve neredeyse yarım asır sonra kimlik tespiti yapılan 21 şehit devlet töreniyle defnedildi

21 şehide 45 yıl sonra cenaze töreni
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Muratağa katliam çukurunda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden kimlik tespiti yapılan 21’i daha devlet töreniyle dün Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda kimlik tespiti yapılan;  Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay, Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve   Kadriye Erdoğan tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından şehitlikte adlarına hazırlanan kabirlere defnedildiler.

Cenaze namazları Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı.

Defin sırasında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi.

Şehitlerin tabutuna sarılı KKTC bayrakları tabutları taşıyan askerler tarafından şehit  ailelerine teslim edildi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan törende yaptığı konuşmada, 45 yıl  önce 14 Ağustos 1974 tarihinde  Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde dünyanın  seyretmekle yetindiği, 26 günlük bebekten 95 yaşındaki ihtiyara kadar  savunmasız 126 insanı katledenleri  lanetlediklerini, şehitleri de bir kez daha rahmetle andıklarını ifade etti.

Benan, 45 yıl önce  bu köylerde yaşananların Rum-Yunan ikilisinin  Enosis misyonlu terör örgütü EOKA’nın ilk katliamı olmadığını  ancak Kıbrıs Türk  halkının güvenliğini sağlayan  Türk Silahlı  Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürdüğü sürece bunun son olacağını vurguladı.

Benan, Kıbrıs’ta yakın tarihin  her döneminde  topraklarını vatan bilen Türklerin, çeşitli nedenlerle  toprak ve vatan uğruna mücadele  ettiklerini,  gelecek nesillerin kendi bayrakları altında özgürce yaşamaları için toprakların  her karışına kanlarını ve canlarını armağan ettiklerini söyledi.

Benan, “Bugün bir vatan  yaratılmışsa kendi topraklarımızda,  kendi bayrağımız  altında hür yaşayabiliyorsak; elbette tüm oluşumların temeli şehitlerimizin asil kanlarıyla sulanmıştır” dedi.

45 yıl önce yaşanan vahşetin dünya insanlık tarihine yüz karası olarak geçtiğini belirten Benan, bu katliamları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Benan, Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinin  başarıya ulaşmasında en büyük payın şehitlere ait olduğunu vurguladı.

Bir daha böylesi  acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Benan, geçmişten ders çıkararak  geleceği  sağlam temeller üzerine kurarak, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarını hep birlikte  aramak gerektiğine dikkati çekti.

Benan, Türkiye’nin  20 Temmuz 1974 tarihinde  müdahalesiyle  Türk ordusu  sayesinde   adaya barış geldiğini vurgulayarak Türkiye ve   Türk ordusunun bu barışın  adadaki en güçlü ve güvenilir garantisi olduğunu  kaydetti.

Eşitlik özgürlük  ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istediklerini söyleyen Benan, bunun için de hep birlikte çalışıp devlete sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

 

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