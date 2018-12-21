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"21 Aralık gerçeklerini akılda tutarak geleceği planlamalıyız"

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 21 Aralık gerçeklerini ve yaşattıklarını unutmamak gerektiğine işaret ederek, bu acıların üzerinden 55 yıl geçmesine rağmen hala bugün Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmaya varılamadığını işaret etti

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"21 Aralık gerçeklerini akılda tutarak geleceği planlamalıyız"
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla şehitleri andı.

Savaşan yayınladığı mesajda, 21 Aralık gerçeklerini ve yaşattıklarını unutmamak gerektiğine işaret ederek, bu acıların üzerinden 55 yıl geçmesine rağmen hala bugün Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmaya varılamadığını işaret etti.

Savaşan, bunu içteki ve dıştaki gerçek sorumluların samimiyetle görmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kazanımlarımızı, şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımız ile Türkiyemize borçluyuz” dedi.

21 Aralık sürecinin çok büyük acıları içinde barındıran onurlu bir direniş olduğunu belirten Savaşan, bugün Kıbrıs Türk halkının varlığından ve devletinden bahsediliyorsa bunun aziz şehitlere borçlu olunduğunu kaydetti.

“En önemli kazanımımız devletimizdir” diyen Savaşan, “Geleceğe umutla bakabilmek için haklarımıza sonuna kadar sahip çıkmalı ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine sıkı sıkıya sarılmalıyız. 21 Aralık acılarının bir daha tekrarlanmaması temennisiyle, vatan, millet sevgisi ve kırılmaz bir cesaretle Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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