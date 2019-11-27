2020, sağlıkta çözüm yılı olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2020’nin sağlıkta çözüm yılı olacağını, Güzelyurt Hastanesi’ni 2020’de bitirme ve Lefkoşa’da da yeni hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta sorunları çözmek için mücadele vereceklerini ve 2020’nin sağlıkta çözüm yılı olacağına inanç belirtti.

Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde altyapı eksikliği olduğunu, bunun Türkiye katkıları, fonları ve yerel kaynaklarla giderileceğini ifade etti.

Güzelyurt Hastanesi’ni 2020’de bitirme ve Lefkoşa’da yeni hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını söyleyen Pilli, en fazla sevkin yoğun bakımlardan yapıldığını, bunu gidermek adına 20 yataklık alt yapının alındığını ve bu sorunun giderileceğini belirtti.

Bağımlılıkla ilgili AMATEM’in temelinin atılacağını dile getiren Pilli, önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını söyledi. Pilli, uyuşturucu tetkiklerine yönelik cihaz eksikliğinin de giderileceğini kaydetti.

Güvenlikle ilgili tedbirlerin alınacağını, turistlere yönelik de önlemler alınacağını kaydeden Pilli, yeni bir tomografi cihazı için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını belirtti.

Pilli, yüzde yüz çalışan bir otomasyon kurulacağını ve ilaç sarfiyatının azalacağını söyleyerek, buna önem verdiklerini kaydetti.

Pilli, Girne’ye bir hastane kazandıracaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını; bunun plan ve programının yapıldığını söyledi.

Güzelyurt Hastanesi’nin 2020’de bitirilmesi hedefinde olduklarını belirten Pilli, bunun kendi için çok önemli olduğunu, Türkiye kaynağı, sağlık fonu ve yerel kaynakların kullanılacağını kaydetti.

Pilli, otomasyonun yaygınlaştırılıp iyileştirileceğini söyledi.

Uyuşturucuyla ilgili kan ve idrar tetkiklerine ilişkin cihazın alındığını belirten Pilli, standardizasyon sorununun giderilmesiyle cihazın çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Pilli, sağlıkta şiddetti önlemek için eylem planı yapılacağını belirtti.