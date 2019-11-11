2020 Mali yılı bütçesi yarın görüşülmeye başlanıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye yarın başlıyor.

Tasarıda, KKTC’nin 2020 bütçesi, 8 milyar 814 milyon TL olarak öngörüldü.

Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, yarın saat 10.30’da başlayacak. Görüşmeler 11 gün sürecek ve her gün saat 10.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı yarınki toplantıda, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam edilecek. Ardından tasarının bütünü üzerinde görüşmeler yapılacak.

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi Şahiner’den oluşuyor.

PROGRAM

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin bütçe görüşmeleri programı şöyle:

“13 Kasım Çarşamba: Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçeleri.

14 Kasım Perşembe: Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri.

19 Kasım Salı: Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı Bütçeleri

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri.

21 Kasım Perşembe: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri.

22 Kasım Cuma: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçeleri.

26 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçeleri.

27 Kasım Çarşamba: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri.

28 Kasım Perşembe: Cumhuriyet Meclisi Bütçesi.

29 Kasım Cuma: Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçeleri ile bütçe tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.”



