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2020 Hiroşima Ödülü İki Toplumlu Koro'ya verildi

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Edita ve Ira Morris Hiroşima Barış ve Kültür Vakfı, 2020 ödülünü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro'ya vermeye karar verdi.

2020 Hiroşima Ödülü İki Toplumlu Koro'ya verildi

2020 HİROŞİMA ÖDÜLÜ KIBRIS'TA BARIŞ İÇİN İKİ TOPLUMLU KORO’YA VERİLİYOR


80.000 İsviçre Frankı tutarındaki ödülü, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) tarafından düzenlenen Barış Forumu çerçevesinde 13 Mayıs 2020'de Stockholm’de İki Toplumlu Koro’ya takdim edilecek.
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan bir grup vatandaşın girişiminden sonra Mayıs 1997'de kurulan koronun üyeleri, yeniden birleşmiş ve barışçıl ortak bir ülke vizyonunu paylaşıyor ve aynı zamanda müzik aracılığıyla iki toplumun birliğine inanıyor. Koronun Kıbrıslı Rum Lena Melanidou ve Kıbrıslı Türk Kürşat Tilki olmak üzere iki şefi bulunuyor. 
Hiroşima Vakfı, Amerikalı yazar Ira Morris (1903–1972) ile evlenen İsveçli yazar Edita Morris (1902-1988) tarafından yapılan vasiyetten sonra 1989'da kuruldu. Bu ismi, Edita Morris’in atom bombasının neden olduğu acıları anlatan ünlü Hiroşima Çiçeği romanından aldı. Edita ve Ira Morris'in oğlu Ivan Morris (1925–1976) Japanoloji profesörüydü ve bomba patlamasından sonra Hiroşima'ya gönderilen ilk tercümanlardan biriydi.
Vakıf, kültürel alanda, çatışma alanlarında diyalog, anlayış ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunan kadınlara ve erkeklere iki yılda bir, ödüller vermektedir. 
2018 ödülü, ayrımcılık ile mücadeleye, ayrımcılık sonrası bir toplum inşa etmeye ve hem kendi ülkesinde hem de  Afrika kıtasında barış ve kültür arasındaki arabirimin incelenmesine yaptığı katkılardan dolayı Güney Afrika doğumlu bir oyun yazarı ve kültürel aktivist olan Mike van Graan'a layık görülmüştü.  

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