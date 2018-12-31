2019 için geri sayım başladı

2018’in sona ermesine saatler kaldı. Dünya, bu gece yarısı 2019’u karşılayacak.

Ülkede yeni yılın huzur içinde karşılanması için yetkili birimlerce önlemler alınırken, vatandaşlar da bu geceye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu bugün de devam ediyor. Trafikte de büyük bir yoğunluk dikkat çekiyor.

Vatandaşların çoğu yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlanırken, restoran, otel ve diğer eğlence yerlerini tercih edenler de var.

Yılbaşı akşamında trafikte yaşanacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması ve alkol alanların araç kullanmaması gerektiği vurgulanıyor.

ACİL TELEFON NUMARALARI

Vatandaşlar 155 “Polis İmdat”, 112 “Acil”, 199 “İtfaiye”, 101 “Sivil Savunma”, 158 “Sahil Güvenlik”, 177 “Orman Yangın” telefonlarına her zaman olduğu gibi ulaşabilecek.

HAVA DURUMU… GECE YARISINDAN İTİBAREN YAĞMURLU

KKTC 2018’in son gününü açık ve güneşli bir havayla uğurluyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre gün içinde yer yer yağmur yağabilir. Gece yarısından itibaren de parçalı çok bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

Yeni yılın ilk günü ve sonrasındaki birkaç gün de yağmurlu geçecek.

Bu gece sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece seyredecek.

2019’in ilk günü olan yarın resmi tatil olacak.

Aralık ayı başlarında Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerini etkileyen ve dört kişinin ölümüne yol açan sel felaketi dolayısıyla özellikle büyük kentlerin belediyelerinin her yıl düzenlediği meydan konserleri bu yıl yapılmayacak.

Tüm ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinlikler sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

POLİSİN ÖNLEMLERİ

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

“TRAFİK KURALLARINA MUTLAKA UYUNUZ… ALKOL ALMIŞSANIZ ARAÇ KULLANMAYINIZ”

Polis, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden “polise” bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

Polis açıklamasında, halkın yeni yılı içtenlikle kutlanarak, 2019 yılının, halka, devlete ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulunuldu.

PİYANGO HEYECANI... TOPLAM 3 MİLYON 317 BİN TL İKRAMİYE

KKTC Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtacak.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak ve ödül sahibini bulana kadar çekiliş tekrarlanacak.

1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 125 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.

MİLLİ PİYANGO’NUN BÜYÜK İKRAMİYESİ 70 MİLYON

KKTC’de de çok sayıda satılan Türkiye Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlinde büyük ikramiye 70 milyon TL.

Çekiliş bugün saat 15.00’te başlayacak. 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve 2 amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

BELEDİYELERİN YILBAŞI ÖNLEMLERİ…

LEFKOŞA

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’da, yurttaşların gerek yeni yıl gecesi gerekse de yeni yılın ilk gününü belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bugün ve yarın hizmet vermeye devam edecek.

Lefkoşalılar her türlü şikayetlerini Alo 185 çözüm hattına bildirebilecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, yeni yıl öncesi de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri de bugün ve yarın da görevlerinin başında olacak.

LTB Temizlik Şubesi hizmetlerine bugün ve y arın hiç bir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

LTB’ye bağlı defin işleri de aksamadan devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Belediyesi de bu yılki süsleme, ışıklandırma ve meydan kutlama programını iptal etti. Belediye, yılbaşı tatili süresince acil hizmetlerini sürdürecek.

GİRNE

Girne Belediyesi, yeni yılda Girnelilere hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

Belediye, yeni yılın ilk günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu, ve otellerin çöplerini toplayacak. Belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek. Gerekli önlemleri alan belediye, meydana gelebilecek arızalar ve şikayetler için ekipler oluşturdu.

Vatandaşlar yılbaşı süresince Girne Belediyesi’ni acil durumlarda şu telefon numaralarını arayabilecek: “Bayındırlık ve İmar İşleri: 0548 881 21 14 / 0533 825 01 04 / 0533 870 20 18 / 0548 856 08 00. Temizlik İşleri: 0533 860 59 73 / 0548 882 31 20. Su İşleri: 0542 882 11 18. Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17. Cenaze ve Defin İşleri: 0533 840 52 20. Zabıta (Kolluk) Hizmetleri : 0548 882 21 18 / 0548 888 21 22. Girne Belediyesi Şikayet Hattı ALO 185 (7/24- Belediye sınırları içerisinde)”

Girne Belediyesi de sel felaketinde dört gencin hayatını yitirmesi nedeniyle bu akşam meydan konseri düzenlemeyeceğini duyurmuştu.

GÜZELYURT

Güzelyurt Belediyesi yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacı ile ilave tedbirler aldı. Ev, işyeri, sokak ve caddelerde temizlik çalışmaları devam edecek. Tüm bölgelere normal program dahilinde kesintisiz su verilecek, arızalara karşı da nöbetçi ekip oluşturuldu.

Şikayetler için nöbetçi ekip oluşturan Güzelyurt Belediyesi, narenciye kesimlerinin yapılmayacak olması nedeniyle Cypruvex ve Merkez Tartı Tesisi 2 Ocak 2019 Çarşamba gününden itibaren faaliyette olacağını duyurdu.

Güzelyurt Belediyesi’nin defin hizmetleri de nöbetçi ekiplerle sürdürülecek.

Güzelyurt Belediyesi’ne ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

LEFKE

Lefke Belediyesi kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliği ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen personel yeni yıl yemeğini iptal etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yaşanan sel felaketleri nedeniyle yas ilan ettiklerini açıklamıştı.

İSKELE

Yılbaşı gecesinin İskele’de huzur içinde geçmesi için İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü de tüm önlemlerini aldı.

Sel felaketinden ötürü İskele merkezde yapılacak ışıklandırma, süsleme gibi etkinlikleri iptal edildi.

Resmi tatil olan yarın İskele Belediyesi kapalı olacak ancak defin işlemleri ile temizlik birimi işleyişine kesintisiz devam edecek.

İskele Belediye Mezbahası yarın kapalı olacak. İskele Belediyesi’ne 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Ustabaşı, cenaze ve defin İşlemleri için 0548 810 11 05 numaralı telefon aranabilecek.

Oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için de önlemler alındı. İskele Belediyesi, vatandaşların su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu arayabileceklerini duyurdu.