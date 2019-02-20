2019, belediyelerin reform yılı olacak

İçişleri Bakanı Baybars, “2019 yılı belediyelerin reform yılı olacak” dedi ve herkesin kendini hazırlamasını istedi

BRT Sabah Haber’de Damla Soyalp’ın konuğu olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, Belediyeler reformunun ilk bacağı olduğunu söyledi. Baybars “İçişleri Bakanlığı, Belediyeler Birliği, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık’tan temsilcilerin çalıştığı yasa tasarısı, aslında belediyeler yasasının bir dizi reform niteliğindeki adım ile iyileştirilmesi çabasıdır” dedi. İçişleri Bakanı, Belediyelerin özerkliklerine müdahale etmeden, merkezi hükümetin idari denetimini sağlayacağı şekilde, mali yapının iyileştirilmesi, idari ve hukuki denetiminin sağlanacağı bir mekanizma içinde bulunması yönünde bir iyileştirme yapmayı amaçladıklarını söyledi. Var olan hizmet modeli ile halka hizmet götürülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Baybars, “28 belediyenin 19’u sürdürülebilir yapıla ulaşmakta sıkıntı yapıyor. Kendi kendini idare edebilen, bunu yaparken yatırım da yapabilen belediyelerin sayısı ciddi anlamda az. Çevreye ve alınan hizmetlere bakıldığında reform şart” dedi. 28 belediye başkanı ile toplantı yaptığını anlatan Baybars, herkesin reforma sıcak baktığını ancak farklı bakış açıları olduğunu söyledi. Yıllardır yapılan çalıştaylara ve toplantılara rağmen hala hemfikir olunan bir vizyon bulunmadığını kaydeden Baybars, merkezi hükümet olarak Belediyeler reformuna bakışlarının yasanın değişmesi, belediye gelirlerinin artırılması, merkezi hükümette toplanan yetkinin belediyelere kayması yönünde olduğunu ifade etti.

İdari ve mali denetimin şart olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Baybars, “mali denetimin merkezi hükümet tarafından yapılması değil, iç murakabe sistemi getirmeyi düşünüyoruz, ki buna tüm belediyeler çok sıcak bakıyor. Üç ayda bir bağımsız denetçiler tarafından denetlenmeleri. Bu noktada merkezi hükümetin değil kendi kendilerini denetleyerek daha doğru hareket etmeleri sağlanacak” dedi… Bakan Baybars, Belediyelerin denetlenmesi noktasında Sayıştay’ın yetersiz kaldığını da söyledi. Baybars, “Sayıştay bazı belediyeleri hızlıca denetleyebiliyor ancak bazılarını denetlemede çok geriye gidebiliyor. Bu belediyeler arasında da sorun oluyor, beni de çok rahatız ediyor” dedi. “2019 yılı belediyelerin reform yılı olacak” diyen İçişleri Bakanı Baybars, herkesin kendini hazırlamasını istedi. “İçişleri bakanı olarak, ‘ben yaptım oldu’” şeklinde bir tutumu olmadığını kaydeden Baybars, Belediyeler ile sürekli görüştüklerini söyledi, yereli en iyi bilenin yerel yönetimler olduğunu vurguladı.