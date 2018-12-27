“2019 barış ve huzur yılı olsun”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 2019 yılının barış ve huzur dolu bir yıl olmasını dilerken, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden gençlere Allahtan rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi.

“Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler var” şeklinde konuşan Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi meclis üyeleri, muhtarları ve halkıyla bütünleşmiş bir belediye olduğunu yineledi.

Bütün işlerin zaman içerisinde hep birlikte yapılacağını vurgulayan Karavezirler, kendisine duyulan güvenden dolayı da herkese teşekkür etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Diyalog TV’nin “Halk Meclisi” programına katıldı. Reşat Akar ve Aytuğ Türkkan’ın sunduğu “Halk Meclisi” programının Değirmenlik Belediyesi beldesinde yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Ali Karavezirler, Akar ve Türkkan’a teşekkür etti.

Her hafta farklı köylerden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla bölge halkıyla buluşan Diyalog TV, 2018’in son programını Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köy muhtarları ve belde halkı ile gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’nun şarkılarıyla başlayan program, Başkan Ali Karavezirler’in konuşmasıyla devam etti.

Muhtarlara, meclis üyelerine ve belde halkına teşekkür eden Karavezirler, göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu icraatları anlattı. Başkan Ali Karavezirler’in konuşmasının ardından ise köy muhtarlarına söz verildi.

Programda söz alan muhtarlar, Başkan Ali Karavezirler’in göreve geldikten sonra yaptığı icraatlardan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, başkan ve belediye personellerini azimlerinden dolayı tebrik ettiler.

Programda genel olarak 2018 yılı değerlendirilirken, son zamanlarında yaşanan sel felaketi nedeniyle kötü olayların yaşandığı ve dört gencimizin hayatını kaybettiği de konuşuldu. Hayatlarını kaybeden gençlere Allahtan rahmeti ailelerine sabır dilendi.

MUHTARLAR VE BELDE HALKI KARAVEZİRLER’E GÜVEN BELİRTTİ…

“Halk Meclisi” programına katılan herkes 2019 yılının güzelliklerle gelmesini dilerken, Değirmenlik beldesi köy muhtarları ve belde halkı Başkan Ali Karavezirler’e güven belirttiler.

40 yıldır biriken sıkıntıları Ali Karavezirler’in üstlendiğinin söylendiği programda, yeni seçilen bir başkan olması ve geçmiş bütçeyle göreve başladığının anımsatılması üzerine, Karavezirler’in 2019 bütçesiyle daha da iyi işlere imza atacağı konuşuldu.

BAŞKAN KARAVEZİRLER’DEN UMULMADIK PERFORMANS…

Başkan Ali Karavezirler’in, 6 aylık sürede 15 yılda görülmemiş bir hizmet sunduğunu savunan belde halkı, Karavezirler’den umulmadık bir performans ile karşılaştıklarını söylediler.