2018 yılı içerisinde ülke genelinde, 28 yol projesi yapılacak

Atakan, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi kabul ederek, belediyenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesinin, yol sorunu olduğunu belirterek, 1 km’lik yolun Dikmen Belediyesi’nin kendi imkanları ile döküldüğünü, bazı eksiklerin olduğunu belirterek, “Devletin ciddi desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Dikmen Belediyesi’nin 28 belediye içerisinde ciddi değişimin yaşandığı belediyelerden olmasından dolayı, Başkan Çelebi’yi tebrik etti.

Geçmiş dönemlerde birçok konuda aksaklıkların yaşandığını kaydeden Atakan, bu dönemde daha yakın ve işbirliği içerisinde sorunların çözümü adına diyalog içerisinde olunacağının altını çizdi.

Önümüzdeki haftadan itibaren yaklaşık 15 günlük bir süre bütçe görüşmelerinin olacağını hatırlatan Atakan, “Bütçenin geçmesi ile birlikte 2018 yılı içerisinde ülke genelinde, her türlü kaynağı hazır 28 tane yol projesi vardır. Bunlardan bir tanesi de Boğaz kavşağının da düzenleneceği, Lefkoşa - Girne anayolunun yenilenmesi projesidir” dedi.

Atakan, Girne-Lefkoşa anayolunun yenilenmesi projesi kapsamında, ciddi tehlike arz eden ve Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Lavinium Sitesi ile ilgili de bazı düzenlemelerin de yapılacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bütçenin onaylanmasının ardından planlanan projelerin haricinde, Boğaz kavşağı Dikmen ve Taşkent’e giden yolun, Lefkoşa çevre yolunun ara emir olmayan kısımlarının tamamlanarak trafiğe açılması ve Dikmen’den çevre yoluna olan bağlantının tamamlanması gibi konuların süratle hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılacağının altını çizdi.



Dikmen ve bölge sorunları ile ilgili olarak da her türlü işbirliği ve diyaloga açık olduklarını dile getiren Atakan, her türlü yönlendirme ve bilgi alışverişi için diyaloga her zaman hazır olduklarını belirtti.