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2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
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2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri

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2018'in sonlarına doğru yaklaşırken, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu senenin "Dünya Mutluluk Raporu" da yayınlandı. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...

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2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
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2018 Mutluluk Raporu, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı uzmanları tarafından yapılan çalışma, halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak verileri elde ediyor. Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halk ile aynı olduğu vurgulandı. 

Listeye göre en mutsuz ülkeler ise, Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi. 

 

1- FİNLANDİYA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

2- NORVEÇ

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

3- DANIMARKA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

4- İZLANDA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

 

5- İSVİÇRE

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

6- HOLLANDA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

 

7- KANADA

7- KANADA

 

8- YENİ ZELANDA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

 

9- İSVEÇ

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

 

10- AVUSTRALYA

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

 

58- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

74- TÜRKİYE

dünyanın en mutlu ülkeleri, 2018 mutluluk raporu, birleşmiş milletler dünya mutluluk raporu

2017'de geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 69. sıraya yükselen Türkiye, 2018'de 5 sıra geriledi ve 74. sırada yer aldı.

 

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