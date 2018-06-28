200 kişi uyuşturucu tedavisi görüyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde tedavi gören uyuşturucu bağımlısı sayısı, 2004’ten önce 3-4 civarındayken bugün 200’lere ulaştı

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Haftası nedeniyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği “Bir hizmet modeli örneği – bağımlılıklarda önleme tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları” konulu panel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda yapıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyonun en büyük hedeflerinden birinin bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması olduğunu belirterek, bu konuda Başbakanlığın uzun bir zamandan bu yana çabaları bulunduğunu ve uyuşturucuyla mücadeleyi vurgulamak amacıyla panelin düzenlendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim panelin açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde opioid (afyon) kaynaklı ölümler konusunda alarm verildiğini ve BM’nin bu konuda her ülkenin elinden geleni yapması gerektiğini bildirdiğini hatırlattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde en çok bonzai (sentetik esrar) tedavileri yapıldığını ve hastaların yüzde 50’nin üzerindeki kısmının bu madde nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Besim, 2004’ten önce 3-4 civarında olan uyuşturucu bağımlısı sayısının bugün 200’lere ulaştığını, denetimli serbestlikten faydalanan hastaların bazılarının tedavi edilip serbest bırakıldığını, bazılarınınsa tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Devlet Laboratuvarı yangınında kanda ve idrarda uyuşturucu tespiti yapan cihazın da yandığını, yakında Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde idrardan test yapan bir cihazın devreye sokulacağını anlatan Besim, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan sonra 1930’lerden kalan Ruh Sağlığı Yasası’nın da değişmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık merkezlerinin koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri adına güçlendirilmesi gerektiğini de kaydeden Besim, her sağlık merkezinde bir psikolog bulunması gerektiğini de vurguladı.

