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200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi çekini aldı

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200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi çekini aldı
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Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak tarihli çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli, ikramiye çekini aldı.
İkramiye çeki, talihli adına, banka yetkilileri tarafından Piyangolar Birimi Müdürü Biray Deliceırmak’tan teslim alındı.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak ayının 30’unda gerçekleştirilecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 200.000 TL olacağı ve 15’indeki çekiliş gibi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği de ifade edildi.

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