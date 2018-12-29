20 günde yaralar sarıldı

Ülkede 5 Aralık’ta meydana gelen sel felaketinde sular altında kalan ve büyük zarar gören Vuni Palace Otel’de yaralar hızlıca sarıldı ve tüm hasarlar giderildi.

Yaşanan felakette otel bünyesindeki Viva Casino’daki müşteriler mahsur durumda kalmış, otelin park yerinde bulunan araçlar ise suya gömülmüştü. Felaketin ardından yaklaşık 20 gün gibi kısa bir sürede otel ve casinodaki tüm hasarlar giderildi, bina baştan aşağı yenilendi. Ekiplerin vardiya usulü neredeyse 7 gün 24 saat çalıştığı otelde tüm izler silindi otel ile casino yılbaşına hazır hale getirildi. Viva Gazino Halkla İlişkiler Müdürü Sevnur Sipahi ve ekibi de canla başla çalışarak, yaraların sarılmasına büyük katkı koydu.