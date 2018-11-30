1’i bulundu, 15’i aranıyor

Adaya kuzey sahil şeridinden yasal olmayan yollarla giriş yapan Muhammed Abdelrauf Ehareeb adlı kişi, Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde yakalandı. Zanlının adaya 16 kişiyle birlikte geldiği belirlendi. Polis şimdi diğer mültecileri arıyor

Evrim KAMALI

Adaya kuzey sahil şeridinden yasal olmayan yolla giriş yapan zanlı Muhammed Abdelrauf Ehareeb, Lefkoşa’da yakalandı. Zanlının adaya 16 kişiyle birlikte geldiği belirlendi. Polis, diğer mültecilerle ilgili de arama başlattı. “KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yapmak” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Muhammed Abdelrauf Ehareeb, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Dilara Mum olayla ilgili bulguları aktardı. Mum, 27 Kasım’da KKTC’ye kuzey sahillerinden ve şu ana kadar henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptığını söyledi. Mum, zanlı dün sabah Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde tespit edildiğini kaydetti. Mum, zanlının KKTC’ ye giriş yaptığı yerin henüz tespit edilemediğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Türkiye’ye gitmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenlay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.