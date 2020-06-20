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197 kişinin karantina süresi tamamlandı

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Sağlık Bakanlığı, 5 Haziranda ülkeye Türkiye' den deniz yoluyla ve İngiltere’den hava yoluyla gelen 197 kişinin 14 günlük karantina süresinin tamamlandığını açıkladı.

197 kişinin karantina süresi tamamlandı

 

Bakanlık açıklamasında, karantina sürelerini tamamlayan kişilerin covid-19 testlerinin negatif olduğu ve bugün sabah saatlerinde  bulundukları karantina otellerinden ayrılacakları duyuruldu.

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