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193 test sonucu yeni vaka yok

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193 test sonucu yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte 193 Covid-19 testi yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli yazılı açıklamasında, bugün Covid-19 testlerinin; Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinikleri’ne giden vakalar ve gıda sektörü çalışanları ile otel karantinasında olanlara yapıldığını kaydetti.

Pilli, bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 30 bin 797’ye yükseldiğini ifade ederek, bugüne kadar KKTC’deki toplam vaka sayısının 108 olduğunu ve bunlardan 104’ünün iyileşip taburcu edildiğini, 4 hastanın ise kaybedildiğini anımsattı.

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