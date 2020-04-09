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191 test yapıldı bir pozitif vaka tespit edildi

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191 test yapıldı bir pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılımı açıklamayla bugün yapılan testler sonucunda sadece 1 vaka tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılan 191 Coronavirüs testi sonucu 1 pozitif vaka tespit edildi.Toplam vaka sayısı 96’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hala süren Bakanlar Kurulu toplantısı nedeni ile Bakanın canlı yayına katılamadığı ifade edilerek, toplam test sayısının 3615 olduğu, tedavi gören kişi sayısının ise 49 olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar kaybedilen hasta sayısı 3’ken, iyileşen hasta sayısı ise 44’ü buldu.

Bakanlık, yurtdışından gelen ve karantina altında tutulan 950 kişi olduğunu da açıkladı.

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