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19 sürücü trafikten men edildi

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  Helmetsiz, tehlikeli sürüş yapan, seyrüsefersiz 19 sürücü trafikten men edildi   Lefkoşa bölgesinde dün gece yarısı yapılan operasyonda 19 sürücü trafikten men edildi. Polis bülteninden...

19 sürücü trafikten men edildi
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Helmetsiz, tehlikeli sürüş yapan, seyrüsefersiz 19 sürücü trafikten men edildi

 

Lefkoşa bölgesinde dün gece yarısı yapılan operasyonda 19 sürücü trafikten men edildi.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, gece yarısından itibaren 02.00’e kadar devam eden operasyonda, 300 araç sürücüsü kontrol edildi ve 45’i çeşitli suçlardan rapor edildi.

Operasyonda, 1’i arka ışıksız, 2’si susturucusuz, 1’i sigortasız, 1’i muayenesiz ve seyrüsefersiz, 11’i de helmetsiz araç kullanmaktan; 3’ü ise tehlikeli sürüşten olmak üzere 19  sürücü trafikten men edildi.

 

"Trafik ve huzur operasyonu" adıyla yapılan genel operasyonda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği de bildirildi.

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