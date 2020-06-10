19 Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıkladı

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği “Kutlu Adalı Basın Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buluyor.

Lefkoşa Büyük Han’da 6 Temmuz Pazartesi saat 20.30’da düzenlenecek törenle 19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine verilecek. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazananlar şöyle: Kutlu Adalı Onur Ödülü: İsmail Kemal Basın-Sen Özel Ödülü: Serhat İncirli Hakan Çakmak Özel Ödülü: Senih Çavuşoğlu Yeni Medya Ödülü: Haber Kıbrıs Genç Basın Çalışanı Ödülü: Meyil Avcan En İyi Haber Ödülü: Dila Şimşek (İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu) Yılın Videolu Haberi: Ertuğrul Senova (Geri dönmemek şartıyla Güney’e geçtiler) Basın Emekçisi Ödülü: Afet İlban, Emine Uysal, İsmet Oyal, Onur Evrensel Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Fatma Tahsin Keleş, Erten Kasımoğlu, Fatma Oya Kişmir, Rasıh Reşat.