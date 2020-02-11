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19 ithal gübre numunesi uygun bulundu

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19 ithal gübre numunesi uygun bulundu

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla çeşitli firmalar tarafından 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları gerçekleştirildi.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.

İTHAL EDEN FİRMA ADI

İTHAL EDİLEN FİRMA ADI

GÜBRE TÜRÜ

GÜBRE FORMU

TİP ADI

NUMUNE ALIM YERİ

NUMUNE KODU

NUMUNE TARİHİ

ANALİZ SONUCU

SERA TARIM

ALTINATEŞ GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018850

27.01.2020

uyumlu

SERA TARIM

İGSAŞ GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018851

27.01.2020

uyumlu

AGRECO LTD

GEMLİK GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GİRNE TURİZM LİMANI

013966

27.01.2020

uyumlu

AGRECO LTD

TOROS GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GİRNE TURİZM LİMANI

013967

27.01.2020

uyumlu

BİREN LTD

İGSAŞ GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018852

28.01.2020

uyumlu

BİREN LTD

İGSAŞ GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018853

28.01.2020

uyumlu

SERA TARIM

TOROS GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018854

29.01.2020

uyumlu

PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018855

29.01.2020

uyumlu

AGROFAST TARIM

GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

LEFKOŞA GÜMRÜK

035093

31.01.2020

uyumlu

AGROFAST TARIM

GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

LEFKOŞA GÜMRÜK

035094

31.01.2020

uyumlu

AGRECO LTD

GEMLİK GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GİRNE TURİZM LİMANI

     013804

03.02.2020

uyumlu

PACIFIC P./ GÜNEBAKAN TARIM

İSKENDERUN GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018864

03.02.2020

uyumlu

ÇAYÖNÜ KALK. KOOP

EGE GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018865

04.02.2020

uyumlu

ÇAYÖNÜ KALK.  KOOP

EGE GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018866

04.02.2020

uyumlu

AGRECO LTD

GEMLİK GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GİRNE TURİZM LİMANI

013824

05.02.2020

uyumlu

SERA TARIM

TOROS GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018871

06.02.2020

uyumlu

AGRITECH LTD

TOROS GÜBRE

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018872

06.02.2020

uyumlu

PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018873

06.02.2020

uyumlu

PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018874

06.02.2020

uyumlu
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