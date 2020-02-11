19 ithal gübre numunesi uygun bulundu

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla çeşitli firmalar tarafından 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları gerçekleştirildi.
Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.
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İTHAL EDEN FİRMA ADI
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İTHAL EDİLEN FİRMA ADI
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GÜBRE TÜRÜ
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GÜBRE FORMU
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TİP ADI
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NUMUNE ALIM YERİ
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NUMUNE KODU
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NUMUNE TARİHİ
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ANALİZ SONUCU
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SERA TARIM
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ALTINATEŞ GÜBRE
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KİMYEVİ
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KATI
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%46 ÜRE
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018850
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27.01.2020
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uyumlu
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SERA TARIM
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İGSAŞ GÜBRE
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KİMYEVİ
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KATI
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%21 AMONYUM SÜLFAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018851
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27.01.2020
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uyumlu
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AGRECO LTD
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GEMLİK GÜBRE
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KİMYEVİ
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KATI
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%46 ÜRE
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GİRNE TURİZM LİMANI
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013966
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27.01.2020
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uyumlu
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AGRECO LTD
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TOROS GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%21 AMONYUM SÜLFAT
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GİRNE TURİZM LİMANI
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013967
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27.01.2020
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uyumlu
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BİREN LTD
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İGSAŞ GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%46 ÜRE
|
GAZİMAGUSA LİMANI
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018852
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28.01.2020
|
uyumlu
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BİREN LTD
|
İGSAŞ GÜBRE
|
KİMYEVİ
|
KATI
|
%21 AMONYUM SÜLFAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018853
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28.01.2020
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uyumlu
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SERA TARIM
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TOROS GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%33 AMONYUM NİTRAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018854
|
29.01.2020
|
uyumlu
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PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
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GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%33 AMONYUM NİTRAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
|
018855
|
29.01.2020
|
uyumlu
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AGROFAST TARIM
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GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ
|
KİMYEVİ
|
KATI
|
%46 ÜRE
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LEFKOŞA GÜMRÜK
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035093
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31.01.2020
|
uyumlu
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AGROFAST TARIM
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GÜZENLER GÜBRE TAR. ÜRÜNLERİ
|
KİMYEVİ
|
KATI
|
%33 AMONYUM NİTRAT
|
LEFKOŞA GÜMRÜK
|
035094
|
31.01.2020
|
uyumlu
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AGRECO LTD
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GEMLİK GÜBRE
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KİMYEVİ
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KATI
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%21 AMONYUM SÜLFAT
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GİRNE TURİZM LİMANI
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013804
|
03.02.2020
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uyumlu
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PACIFIC P./ GÜNEBAKAN TARIM
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İSKENDERUN GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%46 ÜRE
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018864
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03.02.2020
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uyumlu
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ÇAYÖNÜ KALK. KOOP
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EGE GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%46 ÜRE
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018865
|
04.02.2020
|
uyumlu
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ÇAYÖNÜ KALK. KOOP
|
EGE GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%21 AMONYUM SÜLFAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
|
018866
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04.02.2020
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uyumlu
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AGRECO LTD
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GEMLİK GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%21 AMONYUM SÜLFAT
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GİRNE TURİZM LİMANI
|
013824
|
05.02.2020
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uyumlu
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SERA TARIM
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TOROS GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
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%33 AMONYUM NİTRAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018871
|
06.02.2020
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uyumlu
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AGRITECH LTD
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TOROS GÜBRE
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%33 AMONYUM NİTRAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
|
018872
|
06.02.2020
|
uyumlu
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PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
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GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ
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KİMYEVİ
|
KATI
|
%33 AMONYUM NİTRAT
|
GAZİMAGUSA LİMANI
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018873
|
06.02.2020
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uyumlu
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PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
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GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ
|
KİMYEVİ
|
KATI
|
%46 ÜRE
|
GAZİMAGUSA LİMANI
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018874
|
06.02.2020
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uyumlu