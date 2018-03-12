19 belediye maaş ödeyemez duruma geldi

19 belediye artan merkezi katkıya rağmen maaş ödeyemez hale gelmişse bütün bunların bir düzen içine girmesinin öncelikli olduğunu ifade ederek “Sadece Erenköy’e takılmayalım. Kapının önüne gelecek başkaları da var” dedi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, belediyelerle ilgili köklü önlemler alınması için çalışmaların devam ettiğini; mali krizdeki Yenierenköy Belediyesi’nin 3 milyon TL vergi alacağı bulunduğunu ancak bunun toplanamadığını söyledi.

Denktaş, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının eksik maaşlarının ödenmesinin çözüm olmayacağına işaret ederek gelecek ayki maaşların ne olacağını sordu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis’te 2018 bütçesiyle ilgili sunuşunun ardından UBP Millevekili Nazım Çavuşoğlu’nun Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili yerinden sorusunu yanıtlarken, konunun hükümetin gündeminde olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Denktaş, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarına maaşlarının ödenmesinin sorunu çözmeyeceğini, kalıcı çözüm gerektiğini kaydederek “Bugüne kadarki maaşlarını ödersek gelecek ay n'olacak?” diye sordu.

Yenierenköy Belediyesi’nde uzun süredir vergilerin toplanmadığını ve belediyenin 3 milyon TL alacağının biriktiğini ifade eden Denktaş, bu belediyede alınacak tedbir ne olursa olsun bunların mali durumunda sorun bulunan 19 belediyeye de örnek teşkil etmesi, tüm belediye başkanlarının, belediye meclislerinin, merkezi yönetimin ve belde vatandaşlarının bu örnekten kendilerine pay çıkarması gerektiğini söyledi. Denktaş, belediyelerin ancak bu şekilde düzgün hale getirilebileceğini belirtti.

19 belediye artan merkezi katkıya rağmen maaş ödeyemez hale gelmişse bütün bunların bir düzen içine girmesinin öncelikli olduğunu ifade ederek “Sadece Erenköy’e takılmayalım. Kapının önüne gelecek başkaları da var” dedi.

Denktaş, belediyelerle ilgili alınacak önlemin ne olacağına kısa sürede ulaşacaklarını, bunun sadece Maliye Bakanlığı’nın değil, genel bir sorun olduğunu ifade etti.

“Bizim istediğimiz vatandaşların gerçekten hizmet alacağı bir yeni düzenlemeye geçmektir” diyen Denktaş, Maliye olarak harcayacakları paranın çözüm getirici olmasını istediklerini ve bu konu üstünde uğraştıklarını, bugün Maliye Bakanlığı’nın da katılacağı detaylı toplantı yapılacağını, bu çalışmalarla sonuç alacaklarını vurguladı.

Belediyelerin birleşmesi konusunda ise Denktaş, bunun da tartışıldığını, pilot bölge olarak yerel seçimden önce bunun yapılıp yapılmaması konusunun henüz hükümette değerlendirilmesine devam edildiğini söyledi. Denktaş, “Bu konuda şu anda kesin bir şey söylemem mümkün değil” dedi.

Serdar Denktaş, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun sorusu üzerine, hangi vergi yöntemiyle toplamak daha uygun olacaksa, onu uygulamak gerektiğini; şu anki önceliklerinin yerel vergileri toplamak olduğunu belirtti.

Denktaş, adaletli vergi sistemine geçmek için geçen yıl başlatmayı tartıştıkları sistemi bu yıl başarmaları gerektiğini vurguladı.