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1875 test sonucu pozitif vaka yok

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Son 24 saatte  yapılan test sayısının 1875 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıklayan Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 55 kişinin arasından 12 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu, 43 kişinin ileri tetkik çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti

1875 test sonucu pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1875 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 55 kişinin arasından 12 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu, 43 kişinin ileri tetkik çalışmalarının halen devam ettigini , sonuçların daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 83  kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Gazimağusa ,  Lefkoşa,  Girne , Güzelyurt, İskele, Lefke olmak üzere toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli’nin , 8  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1875

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 21.076

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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