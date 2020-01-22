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18 yaşında hayata veda

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DMD hastalığı nedeniyle tedavi gören 18 yaşındaki Mehmet Bilokcuoğlu hayatını kaybetti

18 yaşında hayata veda

18 yaşındaki Mehmet Bilokcuoğlu hayatını kaybetti.

Bilokcuoğlu’nun ani vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Bilokcuoğlu’nun cenazesi dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazının ardında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet Bilokçuoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

DMD hastalığı, çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Bu protein kasların bütünlüğünü sağlamakla görevlidir. Proteinin yokluğunda kaslar bütünlüğünü koruyamaz ve yıkım baş gösterir. Kaybedilen kasların yerini yağ dokusu almaya başlar. Genellikle 20’li yaşlara kadar yaşayan hastalar, solunumsal ya da kardiyak (kalbe bağlı) problemler nedeniyle kaybedilir.  

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