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170 test yapıldı pozitif vaka yok

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170 test yapıldı pozitif vaka yok

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 170 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 170     
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 36.870  
Toplam Vaka Sayısı: 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok.”

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