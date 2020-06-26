170 test yapıldı pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 170 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 170
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 36.870
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok.”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 170 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.