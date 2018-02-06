17 köyde yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek köyler Yeşilköy, Yeni Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesislere, Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu olacak.
Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.