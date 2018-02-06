17 köyde yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek köyler Yeşilköy, Yeni Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesislere, Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu olacak.