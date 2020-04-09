163 kişi daha ülkeye döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları çerçevesinde dün gece yarısından sonra 02.10’da 163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre çoğu öğrenci 163 kişiyi taşıyan uçağın Ercan Havalimanı’na inmesinin ardından karşılanan yolcular, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün merkezi karantinada tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’na yerleştirildi.

Dün gece ve gece yarısından sonra gelen son charter seferle toplam 336 KKTC vatandaşı daha ülkeye getirilmiş oldu.