160 öğrenci ülkeye dönmek için harekete geçti

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, İngiltere’deki öğrencilerin özel uçuş izinle Türkiye üzerinden ülkeye getirilmeye çalışıldığını belirtti

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu da, İngiltere’deki öğrencilerin, özel uçuş izinle Türkiye üzerinden ülkeye getirilmeye çalışıldığını belirterek, en az 160 kişinin bu uçuşta yer almak için kendileriyle temas kurduğunu kaydetti.

Toplum sağlığının tehlikeye atılmayacağının altını çizen Göksu, uçuş ve karantina sürecinin güvenliği konusunda Tabipler Birliği’nden onay aldıklarını belirterek, “Bu arkadaşlarımız polis eskortu eşliğinde özel bir karantina merkezine götürülecek. Topluma karışmaları gibi bir durum olmayacak zaten Kıbrıs Tük halkının sağlığını asla tehlikeye atmak istemeyiz. Bu öğrenciler, 14 günlük karantina sonrası ailelerine karışabilecek. Tüm bu durum ve gelişmeler de Tabipler Birliği’nden onay alınarak yapıldı.” dedi.

Öğrencilerin adaya dönüşüyle ilgili 360 üyeyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Göksu,Kıbrıs’a Charter uçuşun gerçekleşmesi için ilgili bakanlıklarla çeşitli girişimleri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin çeşitli Avrupa ülkelerine hava sahasını kapatmasıyla bazı bürokratik sıkıntı doğduğunu anlatan Göksu, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle bunun aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

Göksu şöyle dedi:

“Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) olarak 7/24 çalışma temposuyla günlerdir yaptığımız çalışmalar meyvesini vermek üzeredir.

Türkiye’nin İngiltere uçuşlarını yasaklamasıyla birlikte İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerimizin güvenli bir şekilde tahliyesi için, Dışişleri Bakanlığımızın yoğun mesaisi sayesinde bir charter uçuş düzenlenmesi çalışması son aşamalarına ulaşmıştır. Bu uçuşa 150’yi aşkın sayıda öğrencimizden yoğun bir talep olmuştur. Federasyon olarak tüm gücümüzle bu talebi işleme geçirmeye ve öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışmaktayız.

Bu konuda çeşitli basın kanallarında bazı örgüt ve şahıslar tarafından yapılan açıklamalar dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu örgüt ve şahıslar, bu uçuşun düzenlenmesinde herhangi bir rol veya yetkiye sahip değildir. Çalışmalar tamamen Federasyonumuz ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz adaya geldikten sonra 14 gün boyunca bir izleme merkezinde karantina altında tutulacaklardır. Polis kontrolü altında olacak bu süreçte odalarından çıkmalarına veya ziyaretçi kabulüne izin verilmeyecektir. Federasyon olarak tüm süreci Tabipler Birliğiyle istişare içerisinde yürütmüş ve halk sağlığı ve öğrenci sağlığı açısından bu sürecin kabul edilebilir olduğu yönünde onay almış bulunmaktayız. Gerek karantina ciddiyeti, gerekse öğrencilerimizin rahatı açısından tüm tedbirler alınmaktadır.”