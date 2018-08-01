160 hukukçuya eğitim

Mesleki gelişim kapsamında 160 hukukçu “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi aldı. Hızlı okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimden 10 yargıç, 150 avukat toplam 160 Kıbrıs Türk Barolar Birliği üyesi yararlandı.

2017’nin Kasım ayında başlayan ve dün tamamlanan program için Barolar Birliği’nde kapanış kokteyli düzenlendi. Ayrıca, eğitimini dün tamamlayan son grubun üyelerine de “Katılım ve Başarı Sertifikası” verildi.