16 şüpheli vaka

Kuzey Kıbrıs’ta dün 1176 test yapıldı, 16 kişiye PSR testi ile ileri tetkik yapılacak

Kuzey Kıbrıs’ta dün 1176 test yapıldı, 16 şüpheli vakaya rastlandı. 16 kişiye PSR testi ile ileri tetkik yapılacak. Dün ayrıca 2 vaka daha taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, dün yapılan test sayısının 1176 olduğunu 16 kişiye PSR testi ile ileri tetkik yapılacağını dün aynı zamanda 2 kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, dün Covid -19 testlerinin Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sağlık çalışanları, Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Merkezi polis mensupları, Güzelyurt’ta bulunan marketler, Gönyeli Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Petrol İstasyonları çalışanları, Kooperatif Zirai Levazım çalışanları, İntergaz çalışanları,Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.