16 adet ventilatör cihazı daha geliyor

Sağlık Bakanlığı, 16 adet ventilatörün KKTC’ye getirileceğini, ventilatörlerin bugün İstanbul’dan tırlara yüklenerek yola çıkacağını açıkladı.

Alt yapının güçlendirilmesi için kullanılacak olan ventilatörlerin bir hafta içerisinde KKTC’ye ulaştırılarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ventilatörlerin 10 tanesi, ihaleye mahsuben, geriye kalan 6’sının ise İnşaat Encümeni’nin satın alıp bağışlayacağı ventilatörler olduğu belirtildi.

Ventilatörlerin, tümünün Nisan ayında imal edildiği, dolayısıyla halen hastanelerde kullanılan cihazlar olduğundan, tüm hemşire ve doktorların cihazlarla ilgili eğitimli oldukları kaydedildi.