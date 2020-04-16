1500 TL ücret desteğine başvurular başlıyor

1500 TL ücret desteğine başvurular, 20 Nisan’da başlayacak. Başvurular, işverenler tarafından internet üzerinden yapılacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin 500 TL ücret desteğine başvuruların 20 Nisan’da başlayacağını duyurdu.

Başvurular, işverenler tarafından ve www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfası üzerinden online yapılacak.

Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL bankaya yatırılacak. Başvuru süresi de 21 gün olacak.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 14 Mart tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlı olan ve o tarihte aktif olarak işgücü piyasasında bulunan çalışanları ve eğer kapsamda iseler kendileri ile ilgili başvuru yapacak.

Başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhtiyat Sandığı Dairesi ‘ www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yer alan ‘1,500.- TL Destek Başvuru’ kısmından, ONLINE olarak yapılacak.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1,500 TL başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

‘1,500.- TL Destek Başvuru’ kısmı ihtiyat.gov.ct.tr web sayfasında 20 Nisan’dan itibaren aktif olacak. Başvurular, 20 Nisan’dan itibaren 21 gün boyunca portaldan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılabilecek.”