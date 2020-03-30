1500 TL ÜCRET DESTEĞİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Bin 500 TL’lik ücret desteği ile ilgili tarihin ileriki günlerde açıklanacağını, bu tarihe kadar başvuru yapılmaması çağrısı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin 500 TL’lik ücret desteği ile ilgili tarihin ileriki günlerde açıklanacağını, bu tarihe kadar başvuru yapılmaması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yarattığı durumda işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için çalışanlara her ay için bin 500 TL ücret desteği verilmesi ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bildiride, “Bin 500 TL desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvurduğu ve ilgili dairelerde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın 1500 TL ücret desteği için, açıklanacak tarihe kadar Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri’ne başvurmamaları önemle rica olunur “denildi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir komite hangi sektörlerin kapsam dahilinde olacağı, çalışanlara ücret desteğinin nasıl uygulanacağı ve yöntemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.