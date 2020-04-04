150 koli tıbbi malzeme ve 184 vatandaş Ercan'a indi

Anavatan'dan 150 koli'den fazla test kiti tıbbi sağlık malzemesi ve 184 vatandaşımızı getiren uçak sağ salim Ercan'a iniş yaptı.

Yurt dışında kalan ve koronavirüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a gelmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrenci ve yurttaşların adaya gelişleri sürüyor. Charter uçuçlarla Kuzey Kıbrıs'a taşınan kafilelere bir yenisi daha eklendi, 184 öğrenci ve yurttaşı taşıyan uçak Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta bulunan öğrenci ve yurttaşlara daha önceki gibi otellerde 14 günlük karantina uygulaması yapılacak.

Söz konusu bilgiyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesanbından duyurdu.

Uçakta Covid-19 mücadelesi için yaşamsal önem taşıyan tıbbi malzemeler de bulunduğu bildirildi.