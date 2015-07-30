15 yaşındaki kızla ilişkiye 18 ay hapis

SOS Çocuk Köyü'nden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğu ile birçok kez ilişkiye giren Ramazan Aslan, 18 ay hapse mahkum edildi Evrim KAMALI Lefkoşa'da SOS Çocuk Köyü'nden kaçan 15...

SOS Çocuk Köyü'nden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğu ile birçok kez ilişkiye giren Ramazan Aslan, 18 ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da SOS Çocuk Köyü'nden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğu ile parkta tanışan ve birçok kez cinsel ilişkiye giren sanık Ramazan Aslan aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde verildi. Aslan 18 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Esendağlı okudu. Kararda sanık lehine ve aleyhine olan hususlara değinilirken sanık ile müştekinin arasındaki yaş farkının çok olmadığına sanığın 19 müştekinin ise 15 buçuk yaşında olduğu ayrıca sanığın müştekiyle zorlama ile ilişkiye girme durumunun olamamasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Yargıç sanığın işlemiş olduğu suçun toplumda endişe ve tepkiye neden olduğunu her ne koşulda olursa olsun küçümsenmeyecek ve göz ardı edilemeyecek bir suç işlediğine değinerek suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi. Kıdemli yargıç sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz ve yasal vasisinin izni olmadan alı koyma suçlarından 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.