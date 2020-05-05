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15 Mayıs’a kadar uçak seferi olmayacak

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Bakan Atakan, 15 Mayıs tarihine kadar ülkeye sefer yapılmaması konusundaki Bakanlar Kurulu’nun koyduğu seyahat kısıtlamalarının sürdüğünü söyledi

15 Mayıs’a kadar uçak seferi olmayacak

Meclis’te konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkeye uçak seferi yapılacağı ve 2 bin 500 kişinin geleceği haberlerinin doğru olmadığını vurguladı. 
Atakan, 15 Mayıs tarihine kadar ülkeye sefer yapılmaması konusundaki Bakanlar Kurulu’nun koyduğu seyahat kısıtlamalarının sürdüğünü, gerekli olmadığı sürece ve Sağlık Bakanlığı onayı olmadan bu seferlerin yapılmayacağını söyledi.
Atakan, birçok KKTC vatandaşının yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkesinden uzakta kaldığını, Türkiye ve İngiltere’deki temsilciliklere yapılan başvurulardan sayı takibi yaptıklarını ancak şu an için netleşmiş bir sefer olmadığını kaydetti.
Bilişim Yasası ile ilgili konuya da değinen Atakan, sosyal medyada yapılan hakaretlerin cezasız kalmadığını vurguladı, ceza yasasında bazı değişiklikler yapılarak da bu konunun çözülebileceğini anlattı.
 

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