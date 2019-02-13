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15 günde 69 bin atık toplandı

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Bez çanta karşılığı kampanya başlatan LTB, 15 günde 60 bin 500 adet plastik şişe, 8 bin 500 adet teneke topladı

15 günde 69 bin atık toplandı
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile LTB'nin 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığı atıkları açıkladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Doğru uygulamaların geri dönüş performansları gerçekten harika, tam 15 iş gününde bez çanta karşılığı topladığımız atık miktarı tam tamına 69 bin adet.
Sadece plastik şişe miktarı 60 bin 500, 8 bin 500 adet de teneke miktarı.
Doğadan topladığımız atık neredeyse 11 ton civarında ve sadece 15 iş gününde, maliyetimiz var mı ?

Elbette var ama hiç bir maliyet doğadaki plastik ve tenekenin yok oluş süresinin verdiği zarardan fazla olamaz

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