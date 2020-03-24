Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, koronavirüs salgını konusunda ülkemiz nüfusu konusunda değerlendirmede bulunarak ciddi şekilde evinde kalınması konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Emine Kamiloğlu şöyle dedi:

“Yapılan araştırmalara göre, bu virüsün toplumun yaklaşık %80’ine bulaşacağını varsayarsak, bu %80‘in en iyi ihtimalle % 6’sının ağır seyredip yoğun bakımda tedavi gerektireceğini düşünecek olursak ve ülkemizin nüfusunu iyimser bir şekilde 300000 olduğunu kabul edersek, yaklaşık 14400 yoğun bakım ihtiyacı doğacak insana tekabül ediyor. Sizce bu kadar donanımımız var mı? Yok. Kısa sürede olacak mı? Hayır. O yüzdendir ki evinde oturmalısın KKTC!”