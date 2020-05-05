1419 testte pozitif çıkan yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, önceki gün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin covid -19 testinin negatif çıktığını, dün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, dün Covid -19 testlerinin Sağlık Bakanlığı çalışanları, tüm özel gazete ve televizyon çalışanlarını kapsayan basın mensupları, Lefkoşa Mahkemeler, Gülseren Askeri Kışlası, Beyarmudu Belediyesi çalışanları, Gazi Mağusa Belediyesi çalışanları, Gazi Mağusa' da bulunan banka ve iş yerleri, Güzelyurt 'ta bulunan eczaneler, kahvehaneler ve daireler, Yenierenköy'de bulunan kahvehaneler , Posta Dairesi, market ve eczaneler, hırdavat gibi 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletme ve Yenierenköy Belediyesi'ne bağlı 12 köyde yapıldığını açıkladı.

GAZETECİLERE COVİD-19 TESTİ

Öte yandan riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına dün Covid-19 testi yapıldı.

Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD üyesi gazetecilerle diğer basın çalışanlarına testler Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokali avlusunda yapıldı.

Saat 09.30’da başlanan testler 13.00’e kadar devam etti.