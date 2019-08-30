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14. Zırhlı Tugay’da devir teslim

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Tank Albay Murat Dirican görevini, Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti

14. Zırhlı Tugay’da devir teslim
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Tugayın tarihçesi ile görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu.

Törende, Tank Albay Murat Dirican görevi, 30 Ağustos itibariyle Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Tank Albay Murat Dirican’a, KKTC’deki görev süresindeki hizmetleri anısına plaket verdi.

Tören, sancağın yerini almasının ardından, askeri birliklerin tören geçişi ile tamamlandı. 

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