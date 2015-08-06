banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

14 yaşındaki kıza uyuşturucu iddiası

banner27

Şahin Suyolcu adlı kişi, Lefkoşa’da evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verdiği gerekçesiyle tutuklandı   Evrim KAMALI Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta içerisinde evden kaçan...

14 yaşındaki kıza uyuşturucu iddiası
banner137

Şahin Suyolcu adlı kişi, Lefkoşa’da evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna

uyuşturucu verdiği gerekçesiyle tutuklandı

 

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta içerisinde evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verdiği gerekçesi ile ilgili zanlı Şahin Suyolcu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Şahin Suyolcu’nun evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna 31 Temmuz tarihinde 3 adet içerisinde Sentetik Cannabionit bulunan sigara verdiği yönünde ifade verdiğini belirtti. Zanlının suçunu kabul etmediğini belirten polis, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını meselede şüpheli olarak aranan bir şahısın daha olduğunu belirterek soruşturma maksatlı bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

 

Yargıç Meltem Dündar ise zanlının 1 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.