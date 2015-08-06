14 yaşındaki kıza uyuşturucu iddiası

Şahin Suyolcu adlı kişi, Lefkoşa’da evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verdiği gerekçesiyle tutuklandı Evrim KAMALI Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta içerisinde evden kaçan...

Şahin Suyolcu adlı kişi, Lefkoşa’da evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna

uyuşturucu verdiği gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta içerisinde evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verdiği gerekçesi ile ilgili zanlı Şahin Suyolcu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Şahin Suyolcu’nun evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna 31 Temmuz tarihinde 3 adet içerisinde Sentetik Cannabionit bulunan sigara verdiği yönünde ifade verdiğini belirtti. Zanlının suçunu kabul etmediğini belirten polis, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını meselede şüpheli olarak aranan bir şahısın daha olduğunu belirterek soruşturma maksatlı bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar ise zanlının 1 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.